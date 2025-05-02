Евгений Люлин принял участие в митинге в селе Чернуха, посвященном 80-летию Победы Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

8 мая в селе Чернуха Лысковского округа прошёл торжественный митинг, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава местного самоуправления Александр Кочмарёв, представители духовенства, ветераны и жители села. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Евгений Люлин напомнил, что с момента окончания самой трагичной войны в истории прошло 80 лет. Он отметил, что собравшиеся у обелиска в Чернухе пришли, чтобы отдать дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы будущих поколений. По его словам, такие встречи особенно важны, ведь когда-то здесь собирались сотни фронтовиков, и это был настоящий праздник жизни.

"С каждым годом ветеранов становится всё меньше. Сегодня их в Нижегородской области даже меньше, чем вернулось домой 80 лет назад. Наша обязанность – сохранять память о войне и передавать её детям и внукам. 27 миллионов погибших – это не просто статистика. Представьте: в нашей области живёт около 3,5 миллиона человек. А сколько таких регионов отдали жизни за Победу! Мы должны делать всё, чтобы подвиг героев не был забыт и оставался в сердцах новых поколений", – подчеркнул он.

Спикер ЗСНО также выразил обеспокоенность попытками некоторых стран переписать историю и присвоить себе заслуги в Победе, в том числе со стороны бывших союзников. Он отметил, что правда о героизме советского народа должна остаться незыблемой для всех поколений.

Евгений Люлин поделился личной историей: среди имён на памятнике есть фамилия его отца, Бориса Степановича Люлина, прошедшего всю войну и вернувшегося домой лишь в 1946 году. Он служил на Дальнем Востоке, на границе с милитаристской Японией, и был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями за отвагу.

Он также обратил внимание на необходимость продолжать работу по уточнению информации о каждом участнике Великой Отечественной войны. По словам спикера, до сих пор остаются пробелы, и важно, чтобы все имена фронтовиков из Чернухи были увековечены на памятнике. После праздников, отметил он, в списках планируют внести необходимые поправки.

Хотя в этом году шествие «Бессмертного полка» не проводилось, Евгений Люлин подчеркнул, что люди по-прежнему хранят фотографии своих героев. Он сказал, что память о подвиге остаётся в сердцах людей, а Чернуха – это место, где традиции живы, где 8 мая односельчане ежегодно собираются, чтобы сказать «Спасибо!» тем, кто подарил нам мир и будущее. Он поблагодарил ветеранов, тружеников тыла и детей войны, отметив, что их стойкость и мужество остаются примером для всех.

На митинге прозвучали песни военных лет в исполнении творческих коллективов и педагогов Чернухинской школы. Участники возложили цветы к памятнику павшим и почтили их память минутой молчания.