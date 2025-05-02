Евгений Люлин поздравил нижегородцев с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В своём обращении он подчеркнул, что подвиг героев той войны навсегда останется нравственным ориентиром для будущих поколений.

"9 мая 1945 года – день, который всегда будет в памяти наших сограждан. Война оставила шрамы на судьбе каждой семьи", — отметил Люлин.

Он напомнил, что по всей стране чтут память воинов-освободителей, дошедших до Берлина, а также тружеников тыла, которые отдали всё ради фронта и Победы.

Политик также подчеркнул важность сохранения памяти о всех, кто пострадал от фашизма: детях войны, блокадниках, жителях осаждённых городов. По его словам, победные традиции и сегодня вдохновляют российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

"Мы гордимся всеми поколениями защитников Родины, которых объединяет патриотизм, верность долгу, мужество и готовность к самопожертвованию ради Отечества", — говорится в поздравлении.