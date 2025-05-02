Школьники из Нижнего Новгорода поехали в Беларусь в рамках "Уроков с путешествием"

Фото: Анастасия Красушкина

Образовательный проект "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" вышел за пределы России. Сегодня, в день празднования Великой Победы, из Нижнего Новгорода в Беларусь отправился специальный поезд с участниками программы.

По данным pravda-nn.ru, в составе делегации — 588 школьников и студентов колледжей из разных городов региона, включая Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск, Бор, Починки, Навашино, Ветлугу и другие. Вместе с ними в поездку по белорусским городам отправились 60 преподавателей.

Маршрут включает посещение Минска и Бреста. Там участники познакомятся с историей Великой Отечественной войны и узнают о вкладе, который внесла Беларусь в Победу.

Во время пути ребят ждут не только экскурсии, но и образовательная программа. Учителя подготовили тематические занятия, интерактивные игры и викторины, чтобы сделать путешествие познавательным и насыщенным.

Педагог и лектор Российского общества "Знание" Александр Шаболов рассказал, что подготовил для ребят лекции о подвиге солдат Красной армии. Он взял с собой форму бойца 1943 года и предметы, которые носили на фронте. Также он планирует читать отрывки из "Василия Теркина" и рассказывать о повседневной жизни солдат.

Перед отправлением участников поприветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он пожелал ребятам ярких впечатлений и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

"Я вам искренне завидую. Целый день в поезде — это всегда здорово, а с друзьями и сверстниками — ещё лучше. Вы услышите много важного, но настоящее понимание придёт позже. Беларусь потеряла треть населения во время войны. С девяти миллионов осталось шесть. Эти цифры трудно осознать, но за ними — судьбы миллионов людей. Белорусы показывают всем пример того, как нужно помнить о великой Победе", - сказал глава региона.

Напомним, проект "Уроки с путешествием" был инициирован родительским сообществом Нижегородской области и получил поддержку губернатора. Впервые поездка состоялась в 2023 году — тогда участники посетили Волгоградскую область.