Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Школьники из Нижнего Новгорода поехали в Беларусь в рамках "Уроков с путешествием"

09 мая 2025 10:16  [115]
Школьники из Нижнего Новгорода поехали в Беларусь в рамках Уроков с путешествием

Фото: Анастасия Красушкина

Образовательный проект "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" вышел за пределы России. Сегодня, в день празднования Великой Победы, из Нижнего Новгорода в Беларусь отправился специальный поезд с участниками программы. 

По данным pravda-nn.ru, в составе делегации — 588 школьников и студентов колледжей из разных городов региона, включая Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск, Бор, Починки, Навашино, Ветлугу и другие. Вместе с ними в поездку по белорусским городам отправились 60 преподавателей.

Маршрут включает посещение Минска и Бреста. Там участники познакомятся с историей Великой Отечественной войны и узнают о вкладе, который внесла Беларусь в Победу.

Во время пути ребят ждут не только экскурсии, но и образовательная программа. Учителя подготовили тематические занятия, интерактивные игры и викторины, чтобы сделать путешествие познавательным и насыщенным.

Педагог и лектор Российского общества "Знание" Александр Шаболов рассказал, что подготовил для ребят лекции о подвиге солдат Красной армии. Он взял с собой форму бойца 1943 года и предметы, которые носили на фронте. Также он планирует читать отрывки из "Василия Теркина" и рассказывать о повседневной жизни солдат.

Перед отправлением участников поприветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он пожелал ребятам ярких впечатлений и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

"Я вам искренне завидую. Целый день в поезде — это всегда здорово, а с друзьями и сверстниками — ещё лучше. Вы услышите много важного, но настоящее понимание придёт позже. Беларусь потеряла треть населения во время войны. С девяти миллионов осталось шесть. Эти цифры трудно осознать, но за ними — судьбы миллионов людей. Белорусы показывают всем пример того, как нужно помнить о великой Победе", - сказал глава региона. 

Напомним, проект "Уроки с путешествием" был инициирован родительским сообществом Нижегородской области и получил поддержку губернатора. Впервые поездка состоялась в 2023 году — тогда участники посетили Волгоградскую область.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Уроки с путешествием школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph