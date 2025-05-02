Юрий Шалабаев поблагодарил ветеранов и бойцов СВО за мужество в День Победы Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей города с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув значимость этого праздника для каждого нижегородца и всей страны.

В своем обращении мэр напомнил, что, несмотря на то, что нынешнее поколение не было свидетелем того исторического дня — 9 мая 1945 года, — память о нем живет в сердцах людей. Он описал, каким был этот день в Горьком: тёплое утро, уставшие рабочие, которые не покидали заводские цеха по нескольку суток, и музыка, впервые за долгие годы звучавшая не для поднятия духа, а в честь Победы.

"Люди плакали, пели, танцевали… Это был день, когда весь город стал другим", — отметил Шалабаев.

Он подчеркнул, что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. За каждым солдатом стояли его родные, заводы, учителя, которые научили быть сильными и честными. По словам мэра, именно поэтому Нижний Новгород — тогда Горький — стал одним из ключевых центров Победы и по праву носит звание Города трудовой доблести.

"Наши земляки не ждали чуда — они приближали его", — добавил он.

Юрий Шалабаев также обратил внимание на то, что и сегодня, спустя 80 лет, важно сохранять верность Родине и быть готовыми к действиям. Он напомнил, что многие нижегородцы принимают участие в специальной военной операции, защищая интересы страны. Их мужество, по словам мэра, — это живая связь между поколениями.

"Спасибо вам, ребята! Мы гордимся вами!" — сказал он.

В завершение своего обращения глава города выразил глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны:

"Дорогие ветераны, низкий вам поклон за всё. Ваши подвиги — не только в книгах и фильмах, они — в наших сердцах!"

Юрий Шалабаев поздравил всех нижегородцев с праздником и пожелал мира, гордости за страну и памяти, которая объединяет поколения.