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Общество

Первый теплоход пришвартовался к новому причалу в Выксе

10 мая 2025 10:39  [1] Общество
Первый теплоход пришвартовался к новому причалу в Выксе

В начале мая в р.п. Шиморское г.о.г. Выкса к новому причалу, инфраструктура для которого была создана в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», пришвартовалось первое в навигационном сезоне 2025 года судно. Как сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, это был теплоход «Бородино», следовавший по круизному маршруту «Нижний Новгород – Павлово – Выкса – Касимов – Константиново – Коломна – Москва».

В министерстве рассказали, что новый причал эстакадного типа может принимать суда разных проектов вместимостью до 250 человек. Сооружение создано инвестором за счет собственных средств, а обеспечивающая инфраструктура – за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Создание комфортной круизной инфраструктуры в муниципалитетах Нижегородской области, безусловно, способствует развитию внутреннего туризма. Хорошим подспорьем в этом направлении стал национальный проект «Туризм и гостеприимство». Так, например, благодаря проведению работ по берегоукреплению Волги и продлению прогулочной зоны Александровской набережной в Городце увеличился поток посетителей, в том числе прибывающих на речных судах. Теперь эстафету подхватывает и Выкса – на подготовленной в рамках нацпроекта площадке с обеспечивающей инфраструктурой инвестором построен современный причал для приема судов. Теперь с туристическим потенциалом Выксунского округа могут познакомиться любители круизов и речных прогулок», – сказал Сергей Яковлев.

Как отметил заместитель главы администрации Выксы Александр Лаврентьев, Шиморское – важный пункт в речной логистике.

«Сегодня мы возвращаемся к традиции встречать здесь суда и гостей, прибывающих по воде. Это важно и для жителей, и для приезжающих. Мы находимся в числе городов с высоким индексом качества городской среды. Нам есть чем гордиться и что предложить гостям. Развитие туризма же, в свою очередь, может стать хорошим драйвером для экономики муниципалитета в целом», – сообщил Александр Лаврентьев.

Напомним, ранее правительство Нижегородской области определило территории для создания региональных туристических кластеров. В числе кластеров – выксунский Шухов-парк.

Масштабный проект реконструкции исторического центра Выксы на месте бывшего чугунолитейного цеха, инициированный и реализуемый Объединенной металлургической компанией, направлен на решение вопроса обеспечения доступности для туристов. Именно поэтому было возобновлено круизное сообщение по р. Оке с возможностью фрахтования в Выксе. Объекты инфраструктуры – набережная и причал на р. Оке – обеспечивают логистическую доступность для туристов, которые путешествуют по воде.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Выкса Нацпроект Речные перевозки
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