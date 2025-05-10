Глеб Никитин поздравил жителей ДНР и ЛНР с годовщиной образования республик Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление жителям ДНР и ЛНР с 11-летием образования республик.

"От всей души поздравляю наших соотечественников в Донецкой народной республике и Луганской народной республике с праздником! Жители Донбасса в своём стремлении быть с Россией прошли долгий и сложный путь, преодолели все препятствия. Желаю вам как можно скорее забыть о тяжёлых временах, вместе со всей страной открывать новые возможности для развития в разных сферах!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что наш регион активно взаимодействует с новыми субъектами, способствуя их интеграции в правовое, экономическое и социальное пространство России.

Так, Нижегородская область оказывает поддержку нескольким населённым пунктам Донецкой Народной Республики: городским округам Харцызск и Иловайск, а также муниципальному округу Мангуш.

"Мы поддерживаем постоянную связь, помогаем развивать территории, улучшать качество городской среды. Многие наши коллеги стали для нас добрыми друзьями, соратниками, единомышленниками. Искренне верю, что вместе мы преодолеем любые сложности!" - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялись референдумы, на которых жители высказались за независимость этих территорий. 12 мая 2014 года было объявлено о создании Донецкой и Луганской народных республик.