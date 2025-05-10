Магнитные бури накроют Нижегородскую область в конце следующей недели Общество

С 16 по 18 мая в Нижнем Новгороде ожидается магнитная буря с интенсивностью 4-5 баллов по восьмибалльной шкале. Об этом сообщает сайт my-calend.ru.

Буря начнётся в пятницу и будет продолжаться три дня подряд. В первые два дня сила возмущений достигнет четырёх баллов, а пик придётся на воскресенье, 18 мая, когда магнитная активность достигнет максимума — пять баллов.

Людям с хроническими заболеваниями и метеочувствительным жителям города следует быть особенно внимательными к своему самочувствию. Возможны такие симптомы, как головная боль, слабость и перепады артериального давления. Рекомендуется больше отдыхать, избегать перегрузок и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Геомагнитная обстановка стабилизируется к понедельнику, 19 мая.