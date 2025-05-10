Новый порядок выявления пьяных водителей введут в Нижегородской области с 1 сентября Общество

С 1 сентября в России изменятся правила медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом нижегородцев предупредил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно информации, Министерство здравоохранения РФ представило новый порядок, который включает ряд существенных нововведений.

Основные нововведения включают:

Обязательное письменное согласие . Для прохождения медицинского освидетельствования водитель теперь должен дать письменное согласие. Без этой подписи врач не имеет права начать обследование. Однако, в случае отказа водителя от прохождения медосмотра это может привести к лишению водительских прав.

. Для прохождения медицинского освидетельствования водитель теперь должен дать письменное согласие. Без этой подписи врач не имеет права начать обследование. Однако, в случае отказа водителя от прохождения медосмотра это может привести к лишению водительских прав. Увеличение интервала между "продувами" . Время между двумя тестами на алкоголь с использованием алкотестера увеличено с 20 до 25 минут.

. Время между двумя тестами на алкоголь с использованием алкотестера увеличено с 20 до 25 минут. Ограничение времени на сдачу анализа мочи . Теперь у водителя есть только один час на сдачу анализа мочи. Если он не успеет уложиться в это время, ему придётся сдавать кровь.

. Теперь у водителя есть только один час на сдачу анализа мочи. Если он не успеет уложиться в это время, ему придётся сдавать кровь. Расширение перечня наркотиков . В список наркотических веществ, на которые проводится анализ, добавлен мефедрон. Ранее обследование включало только кокаин, опиаты и каннабиноиды.

. В список наркотических веществ, на которые проводится анализ, добавлен мефедрон. Ранее обследование включало только кокаин, опиаты и каннабиноиды. Обязательный забор биоматериалов для пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления. В новых правилах предусмотрен обязательный забор биоматериалов у водителей, пострадавших в ДТП, а также у тех, у кого есть признаки отравления. Ранее такого пункта в правилах не было, отметил Никонов.