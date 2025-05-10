Новый порядок выявления пьяных водителей введут в Нижегородской области с 1 сентября

С 1 сентября в России изменятся правила медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом нижегородцев предупредил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Согласно информации, Министерство здравоохранения РФ представило новый порядок, который включает ряд существенных нововведений.
Основные нововведения включают:
- Обязательное письменное согласие. Для прохождения медицинского освидетельствования водитель теперь должен дать письменное согласие. Без этой подписи врач не имеет права начать обследование. Однако, в случае отказа водителя от прохождения медосмотра это может привести к лишению водительских прав.
- Увеличение интервала между "продувами". Время между двумя тестами на алкоголь с использованием алкотестера увеличено с 20 до 25 минут.
- Ограничение времени на сдачу анализа мочи. Теперь у водителя есть только один час на сдачу анализа мочи. Если он не успеет уложиться в это время, ему придётся сдавать кровь.
- Расширение перечня наркотиков. В список наркотических веществ, на которые проводится анализ, добавлен мефедрон. Ранее обследование включало только кокаин, опиаты и каннабиноиды.
- Обязательный забор биоматериалов для пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления. В новых правилах предусмотрен обязательный забор биоматериалов у водителей, пострадавших в ДТП, а также у тех, у кого есть признаки отравления. Ранее такого пункта в правилах не было, отметил Никонов.
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