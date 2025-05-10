Миссис ПФО, скрипачка Наталья Мауэр трагически погибла в возрасте 40 лет Общество

Фото: соцсети Натальи Маурер

Многодетная мама, известная нижегородская скрипачка и финалистка конкурса "Миссис Россия" Наталья Маурер трагическим погибла в возрасте 40 лет.

Сестра Натальи, Василиса Фелькер, сообщила о её смерти в своих соцсетях. Церемония прощания прошла в церкви села Борисо-Покровское в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 7 мая. Подробности трагедии не раскрываются.

Супруг Натальи Артём Маурер - солист Нижегородского театра оперы и балета. Мужчина поделился своей болью под фотографией супруги: "Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были: "Я люблю тебя", и она мне ответила: "И я тебя люблю".

Наталья Маурер в 2019 году стала победительницей конкурса "Миссис Нижний Новгород" и получила титул "Миссис Приволжский федеральный округ". После этого она представляла свой город на конкурсе "Миссис Россия", где завоевала звание "Миссис "Планета женщин".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким Натальи Маурер.