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Спорт

ХК "Торпедо-Горький" вырвал победу у "Динамо СПб" в шестом матче 1/2 финала

11 мая 2025 16:45  [84] Спорт
Торпедо-Горький вырвал победу у Динамо СПб в шестом матче 1/2 финала

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Нижегородский клуб ВХЛ "Торпедо-Горький" на домашней арене одержал волевую победу над "Динамо СПб", сравняв счёт в полуфинальной серии плей-офф Кубка Петрова до 3:3. Команды ждёт седьмой матч, который состоится 13 мая в Санкт-Петербурге.

Нижегородцы доминировали в первом периоде, но открыли счёт только во второй двадцатиминутке: мощным кистевым ударом шайбу забросил защитник Антон Силаев. Однако спустя три минуты последовало пятиминутное удаление Богдана Конюшкова за удар соперника в область головы - и динамовцы сразу реализовали большинство, сравняв счёт.

На старте третьего периода гости уже в равных составах пробили оборону Дмитрия Дагестанского и повели в счёте, а "горьковчанам" пришлось быть в роли догоняющих.

Помогла ошибка "динамовцев", за которой последовало удаление - и Роман Опалев снова сравняв счёт: 2:2. Уже в который раз в этой полуфинальной серии команды ушли в овертайм, чтобы определить победителя. Удачливее оказалось "Торпедо-Горький": с передач Ильи Бочкова и Кирилла Кирсанова шайбу забросил Артём Мисников.

Статистика матча показывает, что нижегородцы выиграли заслуженно: броски - 88-59; броски в створ - 50-28; вбрасывания - 23-21; блокированные броски - 18-15; силовые приёмы - 26-6.

Уже во вторник команды сыграют заключительный матч серии, в котором определится второй финалист Кубка Чемпиона России 2025. Его ждёт противостояние с воскресенским "Химиком".

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Теги:
Торпедо Хоккей
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