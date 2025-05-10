Мужчина вышвырнул больную собаку из багажника машины возле нижегородского приюта

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Вопиющий случай бесчеловечного обращения с животными зафиксировали камеры видеонаблюдения возле приюта для бездомных животных "Сострадание" в Нижнем Новгороде: неизвестный мужчина на брендированном автомобиле "Яндекс Лавки" подъехал к воротам и выбросил из своего багажника собаку. Видео опубликовали в соцсетях приюта.
Видно, что животное в тяжёлом состоянии, у него не функционируют задние лапы - предположительно, после ДТП. При этом мужчина схватил собаку именно за повреждённые конечности - и швырнул в сторону, при падении она ударилась головой о бордюр.
По словам сотрудников приюта, мужчина даже не попытался передать собаку сотрудникам и не обращался за помощью.
Это старый и больной пёс, от сильной боли он вёл себя агрессивно и не мог встать.
Представители организации обратились в полицию. Пресс-служба ведомства сообщила, что по данному факту уже проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сейчас волонтёры занимаются собакой: её госпитализировали и проводят обследование.
"Друзья, мы понимаем ваши эмоции и возмущение! Этим вопросом займутся правоохранительные органы. Сейчас для нас главное — на приёме выяснить, как можно помочь собаке, и как можно скорее начать необходимое лечение и уход. Просим вас воздержаться от оскорбительных комментариев и призывов к насилию", - обратились сотрудники приюта к нижегородцам.
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