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Происшествия

Мужчина вышвырнул больную собаку из багажника машины возле нижегородского приюта

11 мая 2025 17:37  [105] Происшествия
Мужчина вышвырнул больную собаку из багажника машины возле нижегородского приюта

Фото: Стоп-кадр видео из соцсетей приюта "Сострадание НН"

Вопиющий случай бесчеловечного обращения с животными зафиксировали камеры видеонаблюдения возле приюта для бездомных животных "Сострадание" в Нижнем Новгороде: неизвестный мужчина на брендированном автомобиле "Яндекс Лавки" подъехал к воротам и выбросил из своего багажника собаку. Видео опубликовали в соцсетях приюта.

Видно, что животное в тяжёлом состоянии, у него не функционируют задние лапы - предположительно, после ДТП. При этом мужчина схватил собаку именно за повреждённые конечности - и швырнул в сторону, при падении она ударилась головой о бордюр.

По словам сотрудников приюта, мужчина даже не попытался передать собаку сотрудникам и не обращался за помощью.

Это старый и больной пёс, от сильной боли он вёл себя агрессивно и не мог встать.

Представители организации обратились в полицию. Пресс-служба ведомства сообщила, что по данному факту уже проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сейчас волонтёры занимаются собакой: её госпитализировали и проводят обследование.

"Друзья, мы понимаем ваши эмоции и возмущение! Этим вопросом займутся правоохранительные органы. Сейчас для нас главное — на приёме выяснить, как можно помочь собаке, и как можно скорее начать необходимое лечение и уход. Просим вас воздержаться от оскорбительных комментариев и призывов к насилию", - обратились сотрудники приюта к нижегородцам.

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Теги:
Животные Полиция
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