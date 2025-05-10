Пожар на площади 150 кв. м потушили в кафе на улице Маршала Жукова Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Кафе загорелось на улице Маршала Жукова в Нижнем Новгороде. Пожар потушили на площади 150 кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших и погибших.

Причина случившегося пока не ясна. Ее установят дознаватели.