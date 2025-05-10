Пожар на площади 150 кв. м потушили в кафе на улице Маршала Жукова

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Кафе загорелось на улице Маршала Жукова в Нижнем Новгороде. Пожар потушили на площади 150 кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, обошлось без пострадавших и погибших.
Причина случившегося пока не ясна. Ее установят дознаватели.
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