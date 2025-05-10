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Экономика

Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря "Производительности труда"

12 мая 2025 09:31  [58] Экономика
Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря Производительности труда

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «НБК Трейд» подвели предварительные итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии в Нижнем Новгороде. Компания производит и продает чековую ленту, ролики для банкоматов, факсов, ленту для электронных весов – термоэтикетку.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления чековой ленты. Доля продажи чековой и кассовой ленты составляет 77% в общей выручке компании, продажах всей продукции, поэтому улучшения здесь помогут значительно увеличить эффективность работы всего предприятия. 

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 16 «узких мест» в потоке. Среди них – длительная переналадка оборудования, излишние транспортировки и длительный процесс поиска необходимых запчастей. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 10 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 10 сотрудников предприятия, а также проводят подготовку двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют семь производителей бумажных изделий.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.РФ.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 280 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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