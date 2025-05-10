Канатная дорога временно не работает в Нижнем Новгороде

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Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором была временно приостановлена 12 мая по техническим причинам.
Согласно сообщению автоинформатора, переправа должна возобновить работу в тот же день.
Напомним, что после масштабной модернизации 1 мая в Нижнем Новгороде вновь начала работу канатная дорога, соединяющая город с Бором.
Также сообщалось, что после открытия нижегородской канатки пассажиропоток на переправы вырос на 83%.
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