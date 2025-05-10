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Общество

Канатная дорога временно не работает в Нижнем Новгороде

12 мая 2025 12:17  [87] Общество
Канатная дорога временно не работает в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором была временно приостановлена 12 мая по техническим причинам.

Согласно сообщению автоинформатора, переправа должна возобновить работу в тот же день.

Напомним, что после масштабной модернизации 1 мая в Нижнем Новгороде вновь начала работу канатная дорога, соединяющая город с Бором.

Также сообщалось, что после открытия нижегородской канатки пассажиропоток на переправы вырос на 83%.

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Теги:
Канатная дорога
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