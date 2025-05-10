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Общество

Нижегородцам рассказали о симптомах и лечении синдрома хронической усталости

12 мая 2025 14:00  [76] Общество
Нижегородцам рассказали о симптомах и лечении синдрома хронической усталости

Всемирный день осведомлённости о синдроме хронической усталости (СХУ) отмечается 12 мая. Этот день призван привлечь внимание к проблеме миллионов людей, страдающих от постоянной усталости. СХУ — это не просто усталость после тяжёлого дня, а серьёзное состояние, которое лишает человека сил, радости и возможности жить полноценной жизнью, сообщает телеканал "360".

Синдром хронической усталости — это сложное заболевание, которое характеризуется постоянной усталостью, не проходящей после отдыха и длящейся более шести месяцев. Термин был введён в 1988 году, но до сих пор учёные продолжают спорить о его причинах.

Болезнь может начаться внезапно, часто после вирусной инфекции, стресса или травмы. Некоторые исследователи связывают её с нарушениями в иммунной системе, гормональным дисбалансом. Несмотря на многочисленные исследования, точная причина синдрома хронической усталости остаётся загадкой, что затрудняет его диагностику и лечение.

Основной признак СХУ — это глубокая усталость, которая не исчезает после сна или отдыха. Человек чувствует себя истощённым даже после минимальных физических или умственных нагрузок. К другим проявлениям относятся проблемы с концентрацией и памятью, раздражительность, депрессия, боли в мышцах и суставах без видимых причин, головные боли, нарушения сна, а также чувствительность к свету и звукам. У некоторых людей наблюдаются симптомы, похожие на простуду: боль в горле, увеличение лимфатических узлов.

Этот синдром может затронуть любого человека, даже подростков, но чаще всего он встречается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Также в группе риска находятся люди, которые перенесли вирусные инфекции, или те, кто живёт в состоянии хронического стресса - офисные работники, медицинские сотрудники, люди с ненормированным графиком и высокой умственной нагрузкой. Генетическая предрасположенность и аутоиммунные заболевания могут увеличить вероятность развития синдрома.

Если не обращать внимания на симптомы, синдром хронической усталости может привести к серьёзным последствиям. Постоянное чувство усталости снижает качество жизни, ограничивает социальную активность и мешает профессиональной деятельности. Человек может потерять работу, отдалиться от друзей и семьи, что усиливает чувство изоляции.

Физические последствия включают ослабление иммунной системы, что делает организм уязвимым к инфекциям, а хронические боли и нарушения сна повышают риск депрессии и тревожных расстройств. В тяжёлых случаях люди не могут выполнять даже простые повседневные задачи - гулять или готовить еду.

Диагностировать синдром сложно, врачи применяют метод исключения, назначают дополнительные исследования и анализы, чтобы убедиться, что симптомы не вызваны другими состояниями.

Согласно международным критериям, диагноз СХУ ставится, если усталость длится более шести месяцев и сопровождается хотя бы четырьмя дополнительными симптомами: проблемами с памятью, болью в суставах или нарушениями сна.

Хотя полного излечения от синдрома хронической усталости пока не существует, правильный подход может значительно улучшить состояние.

1. Важно грамотно распределять нагрузку в течение дня, избегая переутомления. Техника "шагового подхода" предполагает чередование коротких периодов активности и отдыха. Например, 20 минут работы и 10 минут расслабления помогают сохранить силы.

2. Необходим здоровый сон. Регулярный режим сна, избегание кофеина и гаджетов перед сном, а также создание комфортной обстановки в спальне улучшают качество отдыха. Если бессонница сохраняется, обратитесь к сомнологу.

3. Сбалансированная диета, богатая овощами, белками и полезными жирами, поддерживает уровень энергии, а употребление достаточного количества воды предотвращает обезвоживание, которое может усиливать усталость.

4. Не забывайте про физическую активность. Лёгкие упражнения, такие как йога, растяжка или прогулки, помогают улучшить кровообращение и настроение. Важно начинать с минимальных нагрузок, чтобы не спровоцировать ухудшение.

5. Иногда нужны консультации с психотерапевтом для улучшения эмоционального состояния.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение
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