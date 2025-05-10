Нижегородский филиал "Т Плюс" начинает гидравлические испытания тепловых сетей в Дзержинске Общество

Нижегородский филиал «Т Плюс» 12 мая завершил отопительный сезон в Дзержинске в соответствии с постановлением главы администрации городского округа. Одновременно энергетики филиала приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей.

На время испытаний будет последовательно отключаться горячее водоснабжение клиентов по графику, согласованному с администрацией города. С полным графиком отключений можно ознакомиться на официальном сайте «Т Плюс» по ссылке https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/grafik-otkljuchenija-gorjachego-vodosnabzhenija-dlja-provede/. Информация о сроках сезонных отключений горячей воды будет доступна на портале Тепловой справочной службы «Т Плюс» https://tss.tplusgroup.ru/.

Гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовки) – обязательный и эффективный метод контроля технического состояния системы теплоснабжения. Они позволяют выявить ослабленные участки трубопроводов, чтобы заблаговременно заменить их при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В ходе опрессовок тепловые сети проверяются повышенным давлением сетевой воды. Поэтому просим жителей обязательно соблюдать простые меры предосторожности:

– не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами;

– не парковать автотранспорт вблизи энергообъектов и в охранных зонах тепловых сетей;

– не пытаться пройти или проехать через лужи, льющуюся по дороге воду;

– не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.

При обнаружении разрывов тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.