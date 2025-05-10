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Общество

Студенты НГАТУ проходят диспансеризацию репродуктивного здоровья прямо в стенах вуза

12 мая 2025 14:58  [103] Общество
Студенты НГАТУ проходят диспансеризацию репродуктивного здоровья прямо в стенах вуза

Фото: минздрав Нижегородской области

Студенты и сотрудники Нижегородского государственного агротехнологического университета им. Л.Я. Флорентьева получили возможность проходить диспансеризацию непосредственно в вузе. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, для этого городская поликлиника №50 Нижнего Новгорода открыла на базе учебного заведения кабинет профилактических осмотров.

Прием в специализированном кабинете на регулярной основе ведет врач-терапевт. Для проведения диспансеризации выделяются отдельные дни, ведется предварительная запись пациентов. В вуз выезжают врачи узких специальностей, они привозят с собой необходимое оборудование, которое располагается в том числе в передвижных диагностических комплексах. Таким образом студенты и педагоги могут пройти все необходимые осмотры и обследования без посещения поликлиники.

По словам главного врача городской поликлиники №50 Марины Доютовой, мощность нового кабинета профилактических осмотров – более 100 пациентов ежемесячно. 

«Профилактика – это медицина будущего. Такой подход меняет мышление и пациентов, и самих врачей. У нижегородцев год от года повышается приверженность к прохождению чек-апов, при этом медики могут направить значительную часть своих ресурсов не на борьбу с уже развернувшейся патологией, а на работу с факторами риска. Если все же заболевание уже имеется, то мы успешно «ловим» его начальные формы, не допуская развития осложнений», – пояснила Марина Доютова.

Главный врач подчеркнула, что студенты и сотрудники вуза в возрасте до 49 лет имеют возможность пройти в том числе оценку своего репродуктивного здоровья, это относительно новое направление диспансеризации, которое особенно привлекательно для тех, кто еще только планирует создать семью.

Осмотры у гинекологов и урологов, а также сдача анализов позволяют выявлять у молодежи латентно протекающие воспалительные заболевания органов мочеполовой системы. Многие такие патологии в будущем могут приводить к бесплодию. 

«По статистике, заболевания воспалительного характера, нарушения репродуктивных функций и доброкачественные новообразования выявляют у 3% пациентов студенческого возраста. Обнаружение патологий на достаточно ранних стадиях позволяет делать позитивные прогнозы о полном выздоровлении. Молодых людей мы направляем на дальнейшее лечение и наблюдение к урологам, а девушек – в женские консультации», – рассказала Марина Доютова.

И.о. ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета им. Л.Я. Флорентьева Орест Басонов отметил, что образовательное учреждение уделяет большое внимание поддержке молодых семей. Сегодня их в университете насчитывается уже более 30.

«Врач-терапевт профилактического кабинета организует медицинские осмотры, оказывает неотложную помощь, обобщает и разъясняет студентам и персоналу полученные результаты обследований, маршрутизирует дообследования, составляет индивидуальные программы оздоровления. Что касается именно репродуктивного скрининга, мы видим, что в вузе сохраняется тенденция на рост количества молодых семей, в том числе тех, кто решает завести детей. Диагностика полового здоровья таким ребятам только в помощь. А мы, со своей стороны, выделяем студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях, для молодых мам составляем персональные образовательные траектории, позволяющие им получить качественное образование и диплом», – рассказал Орест Басонов.

Руководитель вуза добавил, что в планах развития учреждения на ближайшие два года – создание комнат матери и ребенка, а также групп кратковременного пребывания детей. Эти меры, так же как и дальнейшее масштабирование программ диспансеризации граждан репродуктивного возраста, позволят региону успешно выполнять задачи нового национального проекта «Семья».

Напомним, в 2025 году в Нижегородской области профилактические осмотры и диспансеризацию проводят 82 медицинские организации и 17 мобильных бригад медиков. Получить направление на диспансеризацию легко – достаточно записаться через портал «Госуслуги», по телефону поликлиники или в регистратуре медучреждения.

Периодичность, с которой гражданин может проходить диспансеризацию, варьируется в зависимости от возраста. Жители в возрасте от 18 до 39 лет могут ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры и один раз в три года – диспансеризацию. Для лиц старше 40 лет диспансеризация проводится каждый год. Все подробности о прохождении профилактических осмотров и диспансеризации можно узнать на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области: https://zdrav-nnov.ru/.

Проведение профилактических мероприятий является одним из важнейших направлений работы в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» начали действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. 

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Теги:
Здоровье Нацпроект
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