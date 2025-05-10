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Культура и отдых

Турция и Беларусь: куда нижегородцы устремились на майские праздники

12 мая 2025 14:43  [105] Культура и отдых
Турция и Беларусь: куда нижегородцы устремились на майские праздники

Фото: пресс-служба "МегаФона"

Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 13% больше нижегородцев, чем в 2024-м. В топе у наших соотечественников остается Турция, а одним из самых самым быстрорастущих направлений стал Китай. В целом по стране спрос на зарубежные туры вырос на 43%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и "Слетать.ру".

Турция снова стала лидером по приёму туристов из Нижегородской области: здесь отдохнул каждый пятый путешественник, посетивший зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Белоруссия (12%), на третьем – Египет (10%). В топ-5 также вошли ОАЭ и Грузия. Специалисты подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объёма заявок, в Египет – 18%, а в ОАЭ – 9%.

В тройке по приросту турпотока из Нижегородской области оказались Марокко – вырос сразу в 5,5 раз, Оман и Япония – турпоток в эти страны увеличился почти в 3 раза. Таиланд стал популярнее на 28%, Тунис – на 33%.

Интерес к азиатскому направлению у наших земляков увеличился на 26%, в то время как к африканским странам – только на 16%.

В целом по России стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет – на 4,7%, в ОАЭ – на 8,2%. При этом туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза – на Мальдивы.

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Теги:
Праздники Путешествия Туризм
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