В селе Николо-Погост Нижегородской области при содействии "Т Плюс" благоустроен воинский мемориал Общество

Фото: ПАО "Т Плюс"

В День Победы в селе Николо-Погост Городецкого района Нижегородской области состоялось открытие памятника ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам боевых действий и локальных конфликтов. Благоустроить территорию мемориального комплекса помогли энергетики "Т Плюс".

"Воинский мемориал – это благодарность ныне живущих своим землякам, подарившим нам мирную жизнь. Площадку, где располагается памятник и Аллея Славы, мы замостили тротуарной плиткой, обновили стенды с информацией о воинах Великой Отечественной. Работы состоялись при поддержке "Т Плюс" и при содействии благотворительного фонда "Возрождение христианских святынь земли Нижегородской". В субботниках по благоустройству участвовали волонтёры из числа сотрудников филиала", – рассказал координатор проекта, начальник смены котлотурбинного цеха Сормовской ТЭЦ Николай Ермилов.

В 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, по гранту "Т Плюс" были отремонтированы памятники погибшим воинам и благоустроена территория мемориалов в шести сёлах и деревнях Городецкого района.