Нижегородская канатка возобновила работу 12 мая Общество

Фото: Кира Мишина

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, возобновила свою работу после небольшой паузы. Как сообщает автоинформатор на сайте перевозчика, переправа будет работать до 22:00.

Напомним, канатная дорога в Нижнем Новгороде открылась 1 мая после масштабной модернизации: теперь пассажиров перевозят 56, а не 28 кабинок.

Также сообщалось о росте пассажиропотока канатной дороги Нижний Новгород - Бор на 83%.