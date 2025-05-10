Георгиевская лента
Выставки ко Дню Победы: куда сходить и что посмотреть
Опубликовано видео авиашоу в честь Дня Победы
Мэппинг, посвящённый героизму советского народа, покажут на Кремле
Нижегородские депутаты — о подвигах своих родных в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 мая 2025 15:43  [35] Нижегородская канатка возобновила работу 12 мая
12 мая 2025 15:22  [48] Минпромторг намерен разработать единый стандарт русской кухни
12 мая 2025 15:02  [91] В селе Николо-Погост Нижегородской области при содействии "Т Плюс" благоустроен воинский мемориал
12 мая 2025 14:58  [94] Студенты НГАТУ проходят диспансеризацию репродуктивного здоровья прямо в стенах вуза
12 мая 2025 14:45  [312] Почти 300 вакансий доступны для нижегородских подростков
12 мая 2025 14:27  [132] Проект строительства МКД на Медицинской в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
12 мая 2025 14:00  [127] Нижегородцам рассказали о симптомах и лечении синдрома хронической усталости
12 мая 2025 13:46  [144] Опубликованы графики отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах
12 мая 2025 13:36  [142] Жители Нижегородской области отдают предпочтение российским медикаментам
12 мая 2025 13:30  [139] Нижегородцам объяснили, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Общество

Нижегородская канатка возобновила работу 12 мая

12 мая 2025 15:43  [35] Общество
Нижегородская канатка возобновила работу 12 мая

Фото: Кира Мишина

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, возобновила свою работу после небольшой паузы. Как сообщает автоинформатор на сайте перевозчика, переправа будет работать до 22:00.

Напомним, канатная дорога в Нижнем Новгороде открылась 1 мая после масштабной модернизации: теперь пассажиров перевозят 56, а не 28 кабинок.

Также сообщалось о росте пассажиропотока канатной дороги Нижний Новгород - Бор на 83%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph