Нижегородская канатка возобновила работу 12 мая

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Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, возобновила свою работу после небольшой паузы. Как сообщает автоинформатор на сайте перевозчика, переправа будет работать до 22:00.
Напомним, канатная дорога в Нижнем Новгороде открылась 1 мая после масштабной модернизации: теперь пассажиров перевозят 56, а не 28 кабинок.
Также сообщалось о росте пассажиропотока канатной дороги Нижний Новгород - Бор на 83%.
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