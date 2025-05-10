Минпромторг намерен разработать единый стандарт русской кухни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минпромторг намерен активно продвигать русскую кухню и разработать её стандарты. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра Роман Чекушов в интервью телеканалу "360".

Он отметил, что на данный момент не существует официального государственного описания русской кухни. Хотя она является важной частью культурного наследия России, её уникальные особенности и традиции пока не систематизированы на уровне стандартов. Чекушов подчеркнул, что у этого направления огромный потенциал для экономического развития.

По его словам, создание чёткого стандарта русской кухни поможет не только сохранить её уникальность, но и привлечь внимание к этому аспекту национальной культуры. Это, в свою очередь, может способствовать развитию внутреннего туризма, гастрономического туризма и ресторанного бизнеса.

Чиновник также отметил, что работа над стандартом русской кухни будет вестись в рамках специально созданной рабочей группы.