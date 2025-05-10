Очередная группа добровольцев отправилась на СВО из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде прошла отправка новой группы добровольцев, прибывших из различных регионов России для участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Дома народного единства.

Среди присоединившихся — строитель из города Семенов. Он признался, что решение вступить в ряды участников СВО принял, вдохновившись подвигом своего деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.

"Сражайтесь за нашу Россию, чтобы дети гордились, жены, матери, отцы! Победа будет за нами, потому что мы едины, за нами правда и вся страна", — обратился доброволец к тем, кто еще раздумывает над решением отправиться в зону СВО.

Еще один участник — работник завода из Благовещенска. В школьные годы он посещал военно-патриотический клуб и с тех пор чувствует ответственность перед страной. По его словам, он сделал выбор в пользу фронта, осознав, где может быть по-настоящему полезен.

"Россия добивается справедливости. Те, кто устроил переворот на Украине, хотят силой навязать русофобскую политику. Это недопустимо", — отметил он.

На базе Дома народного единства действует координационный центр, который оказывает помощь военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям. В рамках его работы добровольцы получают дополнительное снаряжение и организованную отправку к месту службы.

Государство оказывает комплексную поддержку тем, кто заключает контракт. Среди мер — выдача сертификата на получение участка земли площадью 10 соток в Нижегородской области. Документ можно использовать в течение двух лет с момента оформления.

Кроме того, семьям военнослужащих предоставляются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а также льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуги детских садов. За каждой семьей закрепляется индивидуальное сопровождение, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку.