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В Нижнем Новгороде прошла отправка новой группы добровольцев, прибывших из различных регионов России для участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Дома народного единства.
Среди присоединившихся — строитель из города Семенов. Он признался, что решение вступить в ряды участников СВО принял, вдохновившись подвигом своего деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.
"Сражайтесь за нашу Россию, чтобы дети гордились, жены, матери, отцы! Победа будет за нами, потому что мы едины, за нами правда и вся страна", — обратился доброволец к тем, кто еще раздумывает над решением отправиться в зону СВО.
Еще один участник — работник завода из Благовещенска. В школьные годы он посещал военно-патриотический клуб и с тех пор чувствует ответственность перед страной. По его словам, он сделал выбор в пользу фронта, осознав, где может быть по-настоящему полезен.
"Россия добивается справедливости. Те, кто устроил переворот на Украине, хотят силой навязать русофобскую политику. Это недопустимо", — отметил он.
На базе Дома народного единства действует координационный центр, который оказывает помощь военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям. В рамках его работы добровольцы получают дополнительное снаряжение и организованную отправку к месту службы.
Государство оказывает комплексную поддержку тем, кто заключает контракт. Среди мер — выдача сертификата на получение участка земли площадью 10 соток в Нижегородской области. Документ можно использовать в течение двух лет с момента оформления.
Кроме того, семьям военнослужащих предоставляются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а также льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуги детских садов. За каждой семьей закрепляется индивидуальное сопровождение, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку.
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