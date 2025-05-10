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Происшествия

Что известно о хирурге, подозреваемом в убийстве скрипачки Натальи Маурер

12 мая 2025 16:24  [213] Происшествия
Что известно о хирурге, подозреваемом в убийстве скрипачки Натальи Маурер

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/ соцсети Маурер

В Москве во время майских праздников была убита нижегородская скрипачка Наталья Маурер. Тело 40-летней женщины обнаружили в её квартире на улице Дубнинской. По данным следствия, перед смертью она подверглась жестокому избиению, в помещении зафиксированы следы борьбы.

Практически сразу после трагедии был задержан предполагаемый убийца. Им оказался известный офтальмохирург Алексей Паштаев — старший научный сотрудник отдела трансплантологии и оптикореконструктивной хирургии в центре "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова.

О характере отношений между Натальей и Алексеем известно немного. Следственный комитет сообщил, что между ними ранее была установлена личная связь. Конфликт, приведший к трагедии, произошёл "на почве внезапно возникших неприязненных отношений".

Алексей Паштаев — представитель уважаемой врачебной семьи, пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород". Его отец, Николай Паштаев, является заслуженным врачом России, доктором медицинских наук и президентом Общества офтальмологов страны. На его счету сотни научных публикаций и значимый вклад в развитие офтальмологии. Мать Алексея владеет сетью салонов оптики.

Хотя родился Паштаев-младший в Москве, школьные и студенческие годы он провёл в Чебоксарах. Учился он блестяще: окончил гимназию с серебряной медалью, затем поступил в Чувашский госуниверситет, где получил медицинское образование с красным дипломом. Параллельно окончил факультет иностранных языков. Тем не менее, выбор профессии был предопределён — он пошёл по стопам отца и связал жизнь с офтальмологией.

В 2008 году Алексей начал карьеру в "Микрохирургии глаза" — в том самом центре, где руководил его отец. Он прошёл клиническую ординатуру и аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и стал полноценным научным сотрудником.

Социальные сети хирурга практически не содержат личных фото. Его профиль — это преимущественно профессиональный контент: записи операций, публикации о медицинских достижениях, редкие снимки с международных конференций. Многие пациенты оставляли о нём положительные отзывы, называя Паштаева "профессионалом с золотыми руками".

Новость об убийстве стала шоком для его окружения. Один из знакомых Алексея в разговоре с "КП НН" охарактеризовал его как доброго и весёлого, но в то же время немного избалованного и непредсказуемого человека.

"Когда узнал о случившемся — не поверил, — признаётся собеседник. — Алексей не производил впечатления человека, способного на такое".

Тем не менее, окружающие признают: в характере Паштаева всегда ощущалась черта легкомысленности, а благополучная атмосфера в семье формировала у него чувство избранности.

"Его родители — замечательные люди, радушные и интеллигентные, — вспоминает знакомый. — Но Алексей с юности казался слегка избалованным. Хотя, конечно, до такого никто не мог додуматься".

Сейчас обстоятельства произошедшего расследует следствие. Паштаеву предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Он заключён под стражу на два месяца и встретит свой 40-й день рождения (24 мая) в СИЗО.

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Теги:
Врачи Убийство Натальи Маурер Уголовное дело
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