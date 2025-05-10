Специалисты раскрыли причины остановки нижегородской канатки 12 мая

Фото:
В АО "Нижегородские канатные дороги" рассказали о причинах приостановки работы переправы между Нижним Новгородом и Бором 12 мая.
Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", во время работы канатки сработал один из технических элементов системы безопасности, напрямую не влияющий на перевозку пассажиров. Вместе с тем, по регламенту и требованиям по эксплуатации канатную дорогу сразу же остановили.
После оперативно выполненной диагностики и необходимых технических работ канатку снова запустили в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде предстоящим летом начнут возводить вторую канатную дорогу - через Оку.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+