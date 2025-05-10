Специалисты раскрыли причины остановки нижегородской канатки 12 мая Общество

Фото: Кира Мишина

В АО "Нижегородские канатные дороги" рассказали о причинах приостановки работы переправы между Нижним Новгородом и Бором 12 мая.

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", во время работы канатки сработал один из технических элементов системы безопасности, напрямую не влияющий на перевозку пассажиров. Вместе с тем, по регламенту и требованиям по эксплуатации канатную дорогу сразу же остановили.

После оперативно выполненной диагностики и необходимых технических работ канатку снова запустили в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде предстоящим летом начнут возводить вторую канатную дорогу - через Оку.