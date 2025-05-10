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Экономика

Предприниматели и самозанятые могут принять участие в ярмарке "Покупайте нижегородское" в Лыскове

12 мая 2025 17:24  [42] Экономика
Предприниматели и самозанятые могут принять участие в ярмарке Покупайте нижегородское в Лыскове

Нижегородские предприниматели и самозанятые могут принять участие в ярмарке «Покупайте нижегородское», которая пройдет 31 мая и 1 июня в Лыскове на территории центрального парка культуры и отдыха. Гостям ярмарки предложат продукты питания, товары ручной работы и изделия народных промыслов. 

«Участие в ярмарках – отличная возможность для нижегородских предпринимателей и самозанятых повысить узнаваемость продукции, расширить деловые связи и обменяться опытом. На ярмарке в Лыскове участники смогут бесплатно получить оборудованное торговое место с подключением к электросетям и брендированные материалы. Мероприятие будет сопровождаться развлекательной программой, мастер-классами и викторинами», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

Заявки принимаются до 20 мая 2025 года. Для получения бесплатного торгового места на ярмарке необходимо обратиться в Минпром Нижегородской области по электронной почте: torg@minprom.kreml.nnov.ru или по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб. 124.

Ярмарки по реализации продукции товаропроизводителей «Покупайте нижегородское» проводятся в районах области с 2009 года. С начала 2025 года в регионе прошли 43 такие ярмарки.

Местные производители на них могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, изделий народных художественных промыслов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
бизнес Нацпроект
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