Нижегородцам запретили содержать дома более 120 видов животных Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновлённый список животных, содержание которых теперь запрещено. В перечень вошли более 120 видов, сообщает телеканал "360".

Документ, опубликованный на правовом портале, ссылается на статьи 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Впервые список был утверждён в 2019 году, а обновлённая версия вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет.

Запрещённые к содержанию животные разделены на восемь категорий: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

В обновлённый перечень вошли такие виды, как кобры, цепочная гадюка, каймановые черепахи с панцирем более 30 см, крокодилы, скорпионы, ядовитые пауки, приматы, львы, тигры, леопарды, ягуары, снежные барсы, пумы, рыси, лисы, гиены, сервалы, волки, пингвины и совы - всего в списке перечислена 121 позиция.