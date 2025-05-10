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Общество

Более 230 нижегородцев распечатали в центре "Мой бизнес" портреты семейных героев для "Бессмертного полка"

13 мая 2025 10:08  [59] Общество
Более 230 нижегородцев распечатали в центре Мой бизнес портреты семейных героев для Бессмертного полка

Более 230 жителей Нижегородской области бесплатно распечатали портреты семейных героев в областном центре «Мой бизнес» и филиалах центра в районах региона в рамках акции «Мой бизнес помогает. Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы. Возможность бесплатно распечатать портреты для их размещения на личном или служебном транспорте, на «Стенах памяти» была предоставлена с 5 по 6 мая.

«В каждой семье Нижегородской области бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны – тех, кто сражался на фронте, и тех, кто ковал Победу в тылу. Акция «Бессмертный полк» – это символ нашего единства и уважения к подвигу предков. В этом году сотрудники областного центра «Мой бизнес» и его филиалов в муниципалитетах помогли жителям региона сохранить память о своих героях. Специалисты бесплатно распечатали, скопировали и заламинировали более 600 портретов участников Великой Отечественной войны», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в регионе в онлайн-формате: фото ветеранов Великой Отечественной войны распространяли в социальных сетях. Также была возможность разместить портрет героя своей семьи на личном или служебном транспорте, на «Стенах памяти».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Бессмертный полк Мой бизнес Нацпроект
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