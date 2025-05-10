Музей истории ГЖД присоединится к акции "Ночь музеев" Афиша

Фото: пресс-служба ГЖД

Музей истории и развития Горьковской железной дороги будет открыт для свободного посещения в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" (6+) , которая пройдет по всей стране 17 мая 2025 года.

Музей, расположенный в Инженерном центре ГЖД в Нижнем Новгороде, приглашает гостей посетить экспозицию "История развития Горьковской железной дороги" (6+), которая будет работать с 16:00 до 21:00 включительно. В честь 80-летия Великой Победы здесь пройдут экскурсии по теме "Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны". В это время в медиазале будут проходить кинопоказы военных фильмов и воспоминаний железнодорожников.

На открытой площадке "Паровозы России" в режиме свободного посещения с 9:00 до 21:00 будет работать экспозиция «Исторический подвижной состав», где представлены подлинные экспонаты – старинные паровозы и вагоны.

Филиал Музея истории и развития ГЖД в Кирове будет открыт с 12:00 до 21:00. Здесь пройдет экскурсия с посещением паровоза серии Эр-788-74, творческая мастерская по созданию дизайна ретро-паровоза и открытки "Путешествие по железной дороге" (6+) , а также тематическая игра – "Железнодорожная".

Мероприятия пройдут и в Ижевском филиале музея, который будет открыт с 16:00 до 23:00. Здесь пройдут экскурсии, в которых расскажут об истории развития железной дороги в Удмуртии, кинопоказ фильмов об истории Великой Отечественной войны, а также детская программа с играми и викторинами, мастер-классами и конкурсом рисунков на асфальте.

Посетителям расскажут о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.