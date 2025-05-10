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Общество

Стартовал проект по восстановлению внешности погибших воинов Великой Отечественной

13 мая 2025 13:01  [63] Общество

Волгоградская академия МВД России запустила героико-патриотический проект «Из забвения в бессмертие», направленный на восстановление внешности советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

Проект объединяет усилия поисковых отрядов «Наследники Победы» и «Донбасс», а также преподавателей и курсантов академии. С его помощью формируется уникальная фотогалерея портретов военнослужащих, чьи останки были найдены на местах боевых действий, но не поддаются идентификации из-за отсутствия медальонов и личных вещей.

В основе работы — современные криминалистические методы: 3D-моделирование и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют воссоздать предполагаемый облик человека по сохранившемуся черепу.

С момента старта проекта поисковиками обнаружены останки более 700 солдат на территории бывших фронтов — от Сталинграда до Сахалина. Установить удалось личности лишь десяти из них. Более 140 восстановленных портретов опубликованы в открытом доступе на сайте, где каждый желающий может попытаться найти своего родственника.

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