МТС запускает оплачиваемые летние стажировки для школьников и студентов в Нижнем Новгороде Общество

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МТС, цифровая экосистема, запускает программу летней стажировки «МТС Старт в лето» для школьников и студентов в Нижнем Новгороде. Программа разработана для учащихся 10-11 классов, студентов начальных курсов вузов и ссузов. Длительность стажировки составит два месяца – июль и август.

Студенты и школьники смогут выбрать интересующие их направления экосистемы МТС: аналитика, маркетинг, HR, технические направления, безопасность, дизайн, и другие. За два месяца учащиеся погрузятся в специфику бизнеса, смогут поработать над реальными интересными задачами в рамках своего направления, которые будут развивать их, компанию и мир, увидят изнутри, как реализуются командные процессы в крупной корпорации. Для быстрой адаптации за каждым стажером закрепляется руководитель-наставник, который поможет встроиться в рабочие процессы.

«Основная цель проекта стажировок — познакомить участников с первыми профессиональными шагами и поддержать их в выборе будущего направления посредством возможностей экосистемы МТС. В данный момент мы особенно заинтересованы в студентах технических направлений, специализирующихся в области телекоммуникационных технологий. Проект нацелен не только на привлечение талантливых молодых кадров в реальную рабочую атмосферу компании, но и предлагает ценные возможности сотрудникам: глубокое понимание ценностей и потребностей современной молодежи, выявление новых подходов к интеграции молодых профессионалов и максимальное раскрытие их потенциала внутри организации», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Помимо Нижнего Новгорода, проект «МТС Старт в лето» охватит более 25 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Республику Татарстан. Для участия в стажировочной программе необходимо до 1 июня 2025 года подать заявку на сайте job.mts.ru, приложив к ней резюме или сопроводительное письмо. После подачи документов участникам предстоит пройти несколько этапов отбора: сначала состоится телефонное интервью с HR-специалистом, затем – онлайн-тестирование, и завершающим этапом будет интервью с руководителем направления.

По итогам успешного прохождения всех этапов отбора между участником стажировки и компанией будет заключен срочный трудовой договор на период действия программы.

Напомним, в феврале 2025 года МТС провела масштабный фестиваль «Система ФЕСТ» для студентов нижегородских вузов, который объединил почти 1500 участников серии просветительских, профориентационных и социокультурных мероприятий. Ключевым событием фестиваля стала масштабная ИТ-конференция True Tech Hub «Мир ИТ изнутри» на площадке «Академии Маяк», где участники познакомились с инновационными трендами мира ИТ: разработка, искусственный интеллект, умные устройства, цифровые помощники и голосовые роботы.