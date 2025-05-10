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Общество

Более 40 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в викторине "Купно за едино!"

13 мая 2025 16:45  [80] Общество
Более 40 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в викторине Купно за едино!

Более 40 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в викторине «Купно за едино!», которая проводится одновременно с рейтинговым голосованием за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Вопросы викторины в этом году посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нижегородцы, правильно ответившие на вопросы викторины, имеют шанс получить ценные подарки: телевизоры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, бытовую технику. Результаты викторины публикуются на сайте https://v.golosza.ru/news в формате «название подарка» и 4 последних цифры номера телефона, указанного при регистрации. На сегодняшний день состоялось три этапа распределения подарков между участниками викторины. Каждому обладателю подарка поступит соответствующее уведомление от кол-центра. 

На сегодняшний день в Нижегородской области к голосованию присоединились более 135 тысяч человек. Самые активные – жители Павловского муниципального округа, а также городских округов Семеновский и Кулебаки.

Напомним, что всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается. До 12 июня нижегородцы могут выбрать общественные территории. В этом году на рейтинговое голосование выставлено 124 общественных пространства в 22 муниципалитетах. 

Одновременно с рейтинговым голосованием проходит викторина «Купно за едино!». Чтобы принять в ней участие, после высказывания мнения за территорию для благоустройства нужно пройти на сайте голосования по баннеру викторины и правильно ответить на три вопроса. Правильно ответившие на вопросы викторины получат шанс стать обладателем ценных подарков. Для уточнения информации можно обращаться на горячую линию: 8 831 233 21 81.

С 2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

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Теги:
Благоустройство Голосование Нацпроект
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