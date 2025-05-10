Глеб Никитин вошел в десятку лидеров медиарейтинга губернаторов Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Аналитический центр "Г.У.Р.У." опубликовал свежую версию политического телеграм-рейтинга "Индекс Telegram", составленного с помощью нейросетевых алгоритмов. Рейтинг отражает частоту упоминаний глав регионов России в русскоязычных телеграм-каналах.

По итогам апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в десятку самых цитируемых руководителей субъектов страны. Его имя было упомянуто 16 089 раз, что сделало его самым обсуждаемым губернатором Приволжского федерального округа.

Эксперты Аналитического центра ЭИСИ также выделили Нижегородскую область как один из заметных инфоповодов месяца. Поводом для этого стал визит делегации региона во главе с Никитиным в Курскую область, где губернатор выразил поддержку жителям приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Аналитики отметили проявление взаимовыручки и солидарности в губернаторском корпусе.

Среди других значимых событий нейросеть выделила старт масштабной рекламной кампании Нижнего Новгорода перед туристическим сезоном. Ролики с креативными призывами приехать в город появились на билбордах и экранах в крупнейших городах России, а также на небоскрёбах в Нью-Йорке и Дубае.

Отдельный интерес вызвала презентация новой продукции под брендом "Хохлома". Декоративные птички от нижегородского производителя, которые глава Российского экспортного центра Вероника Никишина преподнесла в подарок президенту России Владимиру Путину, активно обсуждались в Telegram.

Широкий резонанс вызвал случай с письмами студентов бойцам СВО, найденными на мусорной свалке. Глеб Никитин оперативно поручил провести проверку, а "Дом народного единства" организовал доставку писем лично в руки нижегородским бойцам. Эта история получила широкое освещение, в том числе на федеральном уровне.

Кроме того, внимание телеграм-каналов привлек и съезд ветеранов СВО Приволжского федерального округа, прошедший в "Доме народного единства".

Личный Telegram-канал губернатора (@glebnikitin_nn) за апрель увеличил аудиторию на 549 подписчиков и занял 26-е место в общероссийском рейтинге по числу фолловеров — 46 708.

Среди популярных федеральных каналов, упоминавших Никитина, оказались Readovka, РИА Новости, Царьград ТВ, СИЛОВИКИ и Оперативные сводки. Чаще всего его имя появлялось в Telegram-каналах VOLGA.brief (40 упоминаний), ВОВК (27), "Нижегородская Гильотина" (26), "Нижегородская стрелка" (22) и "Нижегородская правда" (16).