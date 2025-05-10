Диамобиль в составе "Поездов здоровья" помогает эффективно выявлять у нижегородцев патологии эндокринологического профиля Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

С начала 2025 года на приеме у специалистов «Поездов здоровья» побывало уже более 15,1 тысячи жителей Нижегородской области. За прошедшие месяцы медики впервые выявили у пациентов более 3,1 тысячи случаев различных заболеваний, в том числе около 150 случаев сахарного диабета. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В частности, у пациентов нижегородских «Поездов здоровья» эффективно выявляют патологии эндокринологического профиля. Жители региона имеют возможность получить консультации врача-эндокринолога и сдать необходимые анализы в специальном передвижном комплексе – диамобиле. В нем же пациентов с уже выявленным сахарным диабетом могут проконсультировать кардиолог, офтальмолог и эксперт по диабетической стопе.

Как сообщили в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко, на базе которой формируются бригады «Поездов здоровья», практически при каждом выезде врачей у одного или нескольких пациентов выявляют преддиабет. Это состояние может наблюдаться даже в тех случаях, когда пациент не жалуется на здоровье.

«Отсутствие явных признаков недомогания может создавать у человека иллюзию здоровья. В реальности же результаты обследования и лабораторных тестов часто говорят о наличии скрытых проблем. Например, латентный сахарный диабет, или преддиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, но одновременно с этим недостаточен для диагностики диабета. То есть организм человека уже испытывает проблемы с обработкой сахара, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию диабета второго типа», – пояснила заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад НОКБ им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик.

Пациентов с преддиабетом могут беспокоить постоянное чувство усталости, частое мочеиспускание и повышенная жажда. Однако не все больные уделяют этим признакам достаточное внимание.

«Преддиабет может развиваться довольно медленно, а значит, изменения в уровне глюкозы в крови могут оставаться незамеченными в течение длительного периода времени. Поэтому, даже если сейчас вы не испытываете явных проблем со здоровьем, все же следует не пропускать профилактические медицинские осмотры. Профилактика – это путь к здоровому долголетию», – подчеркнула Ольга Кольчик.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона по ссылке: https://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya/.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».