26 нижегородцев-жителей блокадного Ленинграда во второй раз отправились в Петербург Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

26 нижегородцев – жителей блокадного Ленинграда отправились в Санкт-Петербург, чтобы почтить память своих предков, погибших в Великую Отечественную войну. Это уже вторая организованная поездка для ветеранов региона в «северную столицу». Это решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Регулярно видимся, общаемся с нашими ветеранами, пережившими блокаду, стараемся организовать для них интересный досуг. В прошлом году предложил тем ветеранам, кто чувствует в себе силы, съездить в Санкт-Петербург – посетить места детства, навестить могилы родных. Идею встретили охотно, и поездка прошла успешно! Вместе приняли решение организовать такое мероприятие и в этом году, в дни празднования 80-летия Великой Победы», – рассказал Глеб Никитин.

Нижегородцы будут находиться в Санкт-Петербурге с 13 по 15 мая. Как сообщили в министерстве социальной политики региона, для них подготовлена насыщенная экскурсионная и культурная программа.

Поездка предусматривает посещение Пискаревского мемориального кладбища и мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок», где ветераны смогут почтить память погибших во время блокады. Делегация также совершит обзорную экскурсию по городу, посетит Музей Фаберже, инновационный Музей военно-морской славы России и Морской Никольский собор в Кронштадте. Кроме того, нижегородцы встретятся с членами Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов, с которыми подружились еще в ходе прошлогодней поездки.

В железнодорожное путешествие ветеранов проводил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

«Мы постарались создать для наших ветеранов максимально комфортные условия в путешествии. В поездке их сопровождают близкие либо социальные работники. Также в составе делегации – сотрудники министерства, представители нижегородского областного Дома ветеранов и четыре медицинских работника», – сообщил министр.

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своих семейных историях и о том, что значит для них эта поездка.

«В Санкт-Петербурге живет моя сестра. Во время блокады нам с ней было по 3,5 года. Папа погиб на фронте, а мама умерла от голода – тогда мы с сестрой попали в детский дом, и нас усыновили разные семьи. Мы потеряли связь на долгие 16 лет, но позже нашли друг друга. Она осталась жить в Ленинграде, и с тех пор я часто навещаю ее. Главная цель для меня в этой поездке – побывать на могиле мамы, почтить ее память», – рассказала Зоя Ивановна Белова.

«В блокаду я потерял всю семью – маму, отца, брата и сестру. Голод унес близких мне людей. Я помню, как мама самоотверженно отдавала мне последнюю крошечку хлеба, мне тогда было всего четыре года. В 1942-м году дедушка помог вывезли меня из Ленинграда, и это спало мне жизнь. Это тяжелые воспоминания, но они важны. Поездка для меня многое значит – это дань памяти погибшим в блокаде. Мы должны бережно хранить эти воспоминания, передавать их будущим поколениям», – поделился Владимир Михайлович Абрамов.

Еще одна участница путешествия – ветеран Мария Арсеньевна Карпова.

«Очень довольна, что вновь побываю на родине, в Ленинграде, где я родилась. Во время блокады я потеряла родных: маму унес голод, отец погиб на фронте. В семилетнем возрасте меня спасла соседка – помогла вывезти из города, и меня взяли под опеку. Позже я вернулась в Ленинград и поступила в медицинский институт, получила специальность по лечебному делу. Потом вышла замуж и в 1960 году уехала в город Горький, работала врачом в поликлинике медсанчасти, ушла на пенсию только в 80 лет», – рассказала о своем жизненном пути ветеран.