СК начал проверку после гибели рабочего на нижегородском предприятии

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Трагедия произошла 12 мая на одном из предприятий, расположенных в Выксе. Во время замены манжета на гидравлическом прессе работника придавило механизмом. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ — "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.
Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+