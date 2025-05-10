СК начал проверку после гибели рабочего на нижегородском предприятии Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Трагедия произошла 12 мая на одном из предприятий, расположенных в Выксе. Во время замены манжета на гидравлическом прессе работника придавило механизмом. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ — "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ.