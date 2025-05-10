Труп мужчины достали из Волги в Кстовском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Труп мужчины достали из Волги в Кстовском округе, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службы ведомства, о происшествии на воде в поселке Великий Враг сигнализировали очевидцы. На место прибыли водолазы кстовского аварийно-спасательного отряда. Они-то и извлекли утопленника из водоема.

Личность, а также обстоятельства случившегося выясняются.