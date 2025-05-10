Культурный бум: интерес к музеям Нижнего Новгорода вырос на 24% накануне "Ночи музеев" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

С начала мая интерес к нижегородским музейным площадкам вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В преддверии ежегодной акции «Ночь музеев» (0+) специалисты МегаФона на основе обезличенных данных выяснили, какие культурные локации вызывают наибольший интерес местных жителей и гостей города.

В этом году акция пройдет 17 мая, но уже с начала месяца трафик на порталы музейных площадок, галерей и выставочных комплексов заметно вырос, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 24%.

Наиболее популярной площадкой стал сайт Нижегородского кремля – эта крепость является одной из лучших в стране по степени сохранности.

На втором месте оказался интернет-портал Нижегородского музея-заповедника, фонды которого насчитывают около 340 тысяч экспонатов, а жемчужиной является один из образцов академической эклектики последней четверти XIX века – Усадьба Рукавишниковых.

Завершает тройку интернет-порталов популярных городских культурных локаций сайт Нижегородского государственного художественного музея, где можно увидеть живописные шедевры К. Брюллова, И. Крамского, И. Репина, В. Серова, В. Кандинского, Н. Рериха, К. Малевича и самое крупное станковое историческое полотно в России – «Воззвание Минина» К. Маковского.

Также в число наиболее востребованных музейных площадок в Нижнем Новгороде вошли Арсенал – Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина, музей-квартира А. М. Горького и «Домик Каширина», где писатель провел свое детство, Русский музей фотографии. Помимо этого, абоненты активно интересуются экскурсиями в Нижегородскую радиолабораторию, где можно узнать все об изобретении радио и самых первых шагах отечественной и мировой телеком-отрасли.

«Мы ожидаем, что в “Ночь музеев” жители и гости города будут активно в онлайн-режиме делиться впечатлениями. Большинство локаций сосредоточено в центре Нижнего Новгорода, где скорость мобильного интернета достигает 150 Мбит/с. Это один из самых высоких показателей в регионе, – отмечает директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов. – Скорости выросли благодаря развитию сети: только в этом году мы модернизировали около 20 телеком-объектов, в том числе в районе Стрелки, которую стремится посетить каждый турист. Теперь здесь мобильный интернет работает на 20% быстрее, а значит, наши абоненты могут провести онлайн-экскурсию и оперативно делиться с друзьями фотографиями уникальной архитектуры, величественных волжских просторов и знаменитых нижегородских закатов».

Доля местных жителей на сайтах нижегородских музеев составляет около 50%. Культурными площадками города активно интересуются туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Чебоксар и Самары.

Ранее сообщалось, что более 50 площадок Нижнего Новгорода присоединятся к акции "Ночь музеев" в 2025 году.