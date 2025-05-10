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Экономика

РУМО находит и поддерживает молодые таланты в Нижегородском регионе

14 мая 2025 10:15  [72] Экономика
РУМО находит и поддерживает молодые таланты в Нижегородском регионе

Фото: АО "РУМО"

Земля русская испокон веков славится своими мастерами, инженерами-корабелами, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю. Вспомним Ивана Кулибина, нашего земляка, гения-самоучку, механика, оптика, корабела, часовщика и изобретателя, чья мысль опережала время. И сегодня эстафету новаторства принимает молодое поколение, взращиваемое компанией АО «РУМО», где бережно хранят славные традиции двигателестроения, искусно сплетая их с новейшими радиоэлектронными и информационными технологиями в области автоматизации ДВС.

При деятельной поддержке генерального директора ООО «Альянс ЭКО» и председателя Правления АО «РУМО» Андрея Горшкова, в Волжском государственном университете водного транспорта распахнула свои двери внутривузовская и 9-я региональная олимпиада по инженерной и компьютерной графике в САПР Компас 3D (отечественная разработка АСКОН). В этом интеллектуальном состязании приняли участие студенты не только ВГУВТ, но и Арзамасского политехнического института, Самарского государственного университета путей сообщения, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Выксунского филиала НИТУ «МИСИС».

В межвузовской олимпиаде пальму первенства завоевал Максим Селиверстов (НГТУ им. Р.Е. Алексеева), а Даниил Макаров (АПИ НГТУ) удостоился особой награды от «РУМО» за виртуозное применение принципов минимальной графики при создании трехмерных моделей.

Отдельного восхищения заслуживает успех Ильи Кондратова (ОСБ, 2 курс), занявшего почетное второе место на 33-м всероссийском конкурсе по графическим информационным технологиям в номинации «Геометрическое моделирование в nanoCAD 2D».

Использование отечественных САПР в производственном процессе, всемерная поддержка и развитие навыков работы в этих программах у талантливых студентов – будущих сотрудников предприятия «РУМО» – вот верный путь к обеспечению технологического суверенитета России, залог ее процветания и независимости.

АО «РУМО», являясь одним из лидеров российского двигателестроения, осознает важность подготовки квалифицированных специалистов, способных работать с передовым программным обеспечением. Компания активно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, оказывая поддержку в организации учебного процесса, проведении научно-исследовательских работ и стажировок для студентов.

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Теги:
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