ИТ-кампус "НЕЙМАРК" проведет серию бесплатных вебинаров для будущих ИТ-специалистов Афиша

ИТ-кампус «НЕЙМАРК» организует серию бесплатных онлайн-вебинаров (0+) для школьников, абитуриентов и их родителей. Проект «ШКОЛА → IT: как построить карьеру с нуля» поможет слушателям получить практические советы от экспертов и понять, подходит ли им учеба и работа в ИТ.

Программа включает четыре тематических занятия, которые пройдут с 15 по 29 мая 2025 года. Участники получат информацию о возможностях и перспективах развития в ИТ-сфере, разнообразии цифровых профессий. Также они познакомятся с возможностями и особенностями обучения в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» и узнают секреты успеха в области олимпиадного программирования.

Спикер основной программы — и.о. ректора Университета «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин. В рамках специального вебинара по олимпиадному программированию также выступит руководитель лаборатории олимпиадного программирования ИТ-кампуса Алексей Шмелёв.

«Информационные технологии и ИТ-образование постоянно развиваются, и не всегда очевидно, какие тенденции существуют в этой области. Однако мы как эксперты готовы помочь школьникам и их родителям сориентироваться в этой быстро меняющейся цифровой среде», — отметил Алексей Хабибуллин.

Все вебинары проводятся онлайн, требуется лишь предварительная регистрация.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще 8 проектов были определены отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также два проекта в Москве на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».