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Общество

Павел Ястребов принял участие в Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге

14 мая 2025 11:29  [90] Общество
Павел Ястребов принял участие в Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге

Фото: ГП НО "НОФ"

32-й Российский Фармацевтический Форум имени Семашко проходит 13-14 мая в северной столице при поддержке ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России. По традиции на форум собираются топ-менеджеры международных и российских фармацевтических компаний, представители регуляторных органов, профессиональных ассоциаций, научных организаций и пациентских сообществ, а также эксперты отрасли.

«Фармацевтический форум в Санкт-Петербурге – это отличная площадка для обмена опытом и переговоров с ведущими представителями отечественной и зарубежной фармации. Здесь можно обсудить текущие проблемы отрасли с представителями всех заинтересованных сторон: поставщиками, производителями, законодателями, регуляторами и т.д. Высокий уровень представительства на мероприятии позволяет напрямую и в кратчайшие сроки принимать решения о сотрудничестве или обмене информацией с руководством фармацевтических компаний», - рассказал генеральный директор ГП НО «НОФ» и добавил, что провел от имени Нижегородской областной фармации целый ряд плодотворных переговоров с производителями лекарственных препаратов.  

В рамках форума руководитель Нижегородской областной фармации посетил производственную площадку фармацевтической компании «ГЕРОФАРМ» в Пушкине (Санкт-Петербург). Здесь производят активные фармацевтические субстанции для различных препаратов, в том числе, по борьбе с сахарным диабетом. Павел Ястребов осмотрел новейшее оборудование, используемое на предприятии, и отметил соответствие производства самым высоким международным стандартам качества.

Генеральный директор ГП НО «НОФ» подчеркнул, что опыт компании «ГЕРОФАРМ» может быть очень полезен Нижегородской областной фармации, которая активно работает над созданием собственных производственных мощностей, в том числе региональной производственной аптеки, которая будет снабжать экстемпоральными лекарственными препаратами граждан и медицинские организации Нижегородской области. 

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Теги:
НОФ
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