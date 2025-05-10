30 наград завоевали нижегородцы в финале Всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году Общество

Фото: Центр "Вега"

В министерстве образования и науки Нижегородской области подвели итоги участия юных жителей региона во Всероссийской олимпиаде школьников. В этом учебном году в финале состязания нижегородские школьники завоевали сразу 30 наград. Это три первых и 27 призовых мест.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков встретился с участниками заключительных этапов олимпиады и их наставниками на площадке Дома народного единства в Нижнем Новгороде. Он поздравил ребят и учителей с достигнутыми результатами и узнал о планах школьников на будущее.

«Дойти до финала самой масштабной олимпиады школьников в стране – это большое достижение, а завоевать призовое место – настоящий успех! Мы гордимся вами! В прошлом году в «копилке» нашего региона было 27 наград, в этом – уже 30. Это свидетельствует о том, что нижегородские педагоги дают своим воспитанникам знания самого высокого уровня, что наши ребята – очень талантливые и амбициозные», – заявил министр.

Михаил Пучков напомнил, что победители и призеры заключительного этапа ВсОШ при поступлении в определенные вузы страны имеют право на зачисление без вступительных испытаний. Кроме того, диплом победителя или призера финала ВсОШ может быть зачтен как 100 баллов за ЕГЭ по соответствующей дисциплине.

Правительство Нижегородской области также решило поощрить достижения финалистов. Ребятам вручили сертификаты на получение единовременной стипендии номиналом 80 тыс. рублей для победителей, 50 тыс. рублей – для призеров, 30 тыс. рублей – для участников финала.

Оператором проведения Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области выступил региональный центр развития талантов «Вега». Специалисты организовали школьный, муниципальный и региональный этапы состязания, а также выступили соорганизаторами заключительного этапа олимпиады по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» в Нижнем Новгороде. На каждом этапе состязаний детям были доступны бесплатные образовательные интенсивы – они помогали школьникам готовиться к испытаниям и улучшать свои результаты.

Как сообщили в центре «Вега», нижегородцы получили награды в финале сразу по 12 учебным дисциплинам.

Победителем олимпиады по немецкому языку признана ученица 10-го класса гимназии №67 Нижнего Новгорода Диана Лаубган, победа в олимпиаде по химии – у ученика 9-го класса школы №39 Дзержинска Андрея Никандрова. В свою очередь, ученик 10-го класса лицея №40 Нижнего Новгорода Тимофей Бацын не только победил в олимпиаде по экономике, но и стал призером финала состязаний по информатике и труду.

«Для меня участие и победа в олимпиаде федерального уровня – очень большое достижение. Я много времени уделил подготовке, в итоге у меня получилось! Я стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по экономике, призёром – по информатике и труду. Также участвовал в заключительном этапе олимпиады по математике и физике. Мне было очень интересно, задания были сложными, но в меру. Думаю, в следующем году у меня получится еще лучше», – поделился Тимофей Бацын.

В числе других наград нижегородцев – два призовых места в олимпиаде по немецкому языку, два призовых места в состязании по информатике, одно призовое место в олимпиаде по химии. Еще одно призовое место во ВсОШ – по истории: его занял ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №6 Балахны Даниил Гузанов.

«Мы с Даниилом готовились к олимпиаде по истории задолго. Для того чтобы качественно выступить на состязании, участнику необходимо не просто знать исторические факты, ориентироваться в них, нужно уметь анализировать события, находить между ними связь. Одним словом, для успеха в олимпиаде по истории необходимы аналитический ум и отличные знания», – рассказала учитель истории школы №6 Балахны Галина Хапилова.

Среди других достижений школьников региона – пять призовых мест в финале ВсОШ по французскому языку, два призовых места в олимпиаде по математике, одно призовое место в состязании по экономике. Еще шесть медалей завоеваны детьми в испытаниях по основам безопасности и защите Родины, две медали – по биологии, две медали – по итальянскому языку, одна медаль – по литературе.

Как отметили в министерстве образования и науки региона, участие детей во Всероссийской олимпиаде школьников – это возможность для самореализации, развития их талантов и способностей. Проведение таких состязаний позволяет достигать целей и задач, поставленных перед страной в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».