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Общество

Диетолог Дарья Русакова объяснила, почему картошка фри так опасна для детей

14 мая 2025 14:45  [85] Общество
Диетолог Дарья Русакова объяснила, почему картошка фри так опасна для детей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Ленинградской области на днях произошла трагедия: трёхлетняя девочка погибла, отравившись картофелем фри в кафе. О вреде фастфуда известно уже многое, но дети продолжают его обожать. Как часто можно есть картофель фри, есть ли безопасные порции и каковы главные риски таких продуктов, телеканал "360" выяснил у Дарьи Русаковой, кандидата медицинских наук и диетолога.

По её словам, картофель фри и другие блюда фастфуда не подходят для детского рациона, так как они перегружают поджелудочную железу и печень. Кроме того, картофель обрабатывают сульфитами, чтобы он не темнел, что может вызвать аллергию. А избыточная калорийность фастфуда и содержание в нём трансжиров повышают риск развития алиментарно-зависимых заболеваний и онкологических заболеваний в будущем.

Дарья Русакова также отметила, что у детей фастфуд часто ассоциируется с праздниками, что формирует психологическую зависимость.

"К сожалению, фастфуд — это такая неизбежность нашего времени, так как он на каждом шагу, и рано или поздно дети пробуют эти продукты и блюда. Но желательно всё-таки дошкольникам не давать картофель фри и другую похожую еду", — подчеркнула диетолог.

Если родители всё же дают ребёнку попробовать фастфуд, то делать это нужно небольшими порциями. Нужно отдавать себе отчёт, что такие продукты не предназначены для здорового питания, и вся ответственность лежит на родителях.

Если у ребёнка есть аллергия или проблемы с пищеварительной системой, такие как незрелая поджелудочная железа, дефицит ферментов или проблемы с печенью и почками, то фастфуд не должен присутствовать в рационе.

Всё начинается с семьи, напомнила доктор. Важно показывать ребёнку на собственном примере, чем вреден фастфуд и чем его можно заменить. Важно, чтобы у ребёнка был определённый режим питания, с большим количеством свежих фруктов, ягод и овощей.

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Теги:
Дети Здоровье Питание
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