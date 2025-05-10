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Общество

Высокоскоростной интернет заработал еще в трех нижегородских деревнях

14 мая 2025 15:57  [123] Общество
Высокоскоростной интернет заработал еще в трех нижегородских деревнях

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС продолжает расширять зону покрытия сети LTE, предоставляя доступ к высокоскоростному мобильному интернету в новых малых населенных пунктах Нижегородской области. В Городецком районе к сети подключены ещё три деревни.

Благодаря расширению покрытия более 350 жителей деревень Тихая и Дроздово, а также поселка Смиркино получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом.

Высокоскоростная сеть охватывает не только жилые дома, но и школы, медицинские учреждения, библиотеки и другие значимые инфраструктурные точки. Теперь местным жителям легче пользоваться онлайн-сервисами, а также получать государственные услуги удаленно.

В компании подчеркнули, что Городецкий район известен своей природной красотой, богатым культурным наследием и разнообразием природных ресурсов, что делает его привлекательным для экологического и культурного туризма. Представители МТС отметили, что запуск 4G в этих населенных пунктах открывает новые возможности для общения и дистанционного самообразования.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, особенно важно, что школьники и молодежь региона теперь имеют доступ к онлайн-обучению. Например, на цифровой платформе "Поколение М" дети могут бесплатно проходить курсы по современным профессиям — веб-дизайну, цифровой моде, написанию музыки и другим направлениям.

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Теги:
МТС Сотовые операторы
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