Осужденного за взятки экс-главу нижегородского Росприроднадзора не пускают на СВО

Бывший руководитель управлений Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям Олег Кручинин, приговоренный в 2023 году к 13 годам лишения свободы за взяточничество, пытается добиться права участвовать в специальной военной операции.
Как сообщает "Ъ-Приволжье", еще в конце прошлого года Кручинин начал обращаться в областной военкомат с просьбой заключить контракт с Минобороны. Он даже подписал со своей стороны документы, но отправки в часть не последовало.
Родственникам арестанта объяснили, что Кручинин не прошел проверку контролирующих органов. Для получения разъяснений им рекомендовали обращаться в суд или в ФСБ.
В ответ бывший чиновник подал иск, в котором требует обязать военкомат заключить с ним военный контракт. В качестве третьего лица в дело привлечено нижегородское управление ФСБ — именно его сотрудники расследовали уголовное дело в отношении Кручинина.
Напомним, что уйти на СВО пытался также нижегородский экс-военком Анвяр Хусиянов, находясь под следствием. Однако у него ничего не вышло. В мае суд признал его виновным в получении взяток и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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