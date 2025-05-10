Осужденного за взятки экс-главу нижегородского Росприроднадзора не пускают на СВО Общество

Бывший руководитель управлений Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям Олег Кручинин, приговоренный в 2023 году к 13 годам лишения свободы за взяточничество, пытается добиться права участвовать в специальной военной операции.

Как сообщает "Ъ-Приволжье", еще в конце прошлого года Кручинин начал обращаться в областной военкомат с просьбой заключить контракт с Минобороны. Он даже подписал со своей стороны документы, но отправки в часть не последовало.

Родственникам арестанта объяснили, что Кручинин не прошел проверку контролирующих органов. Для получения разъяснений им рекомендовали обращаться в суд или в ФСБ.

В ответ бывший чиновник подал иск, в котором требует обязать военкомат заключить с ним военный контракт. В качестве третьего лица в дело привлечено нижегородское управление ФСБ — именно его сотрудники расследовали уголовное дело в отношении Кручинина.

Напомним, что уйти на СВО пытался также нижегородский экс-военком Анвяр Хусиянов, находясь под следствием. Однако у него ничего не вышло. В мае суд признал его виновным в получении взяток и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.