Нижегородцы участвуют в отраслевой премии "Золотой медвежонок" Экономика

Фото: организаторы премии "Золотой медвежонок"

Пять нижегородских производителей принимают участие в отраслевой премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Премия проводится ежегодно при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Минпромторга России. Инициатор премии – Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

«В этом году Нижегородскую область на премии «Золотой медвежонок» представляют производители умных площадок, полимерных светильников, оборудования для детских площадок, мебели, детских игр и игрушек. Отраслевая награда – это отличная возможность для региональных компаний повысить узнаваемость своего бренда и получить признание качества продукции», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородские компании заявлены в четырех номинациях премии «Золотой медвежонок»: в номинации «Лучшие спортивные и игровые площадки» - ИП Субботина Наталия Михайловна (умные площадки для детей) и ООО «ТК Люминос» (полимерные светильники систем безопасности, малые архитектурных форм и оборудование для детских игровых площадок); в номинации «Лучшая мебель» - ООО «Мебельная фабрика «Комод» (мебель для учебных заведений); в номинации «Лучшие товары для мам и малышей» - ООО «Мастерская «Возвуден» (деревянные игрушки); в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения» - ООО «Не молчи» (детские игры и игрушки из дерева).

Голосование за лучшие отечественные детские бренды проводится до 6 июня на сайте премии. Свой голос можно отдать каждые 24 часа в дни проведения голосования, присоединиться к этому могут и жители Нижегородской области.

Победители премии будут выбираться по совокупности баллов народного голосования на сайте премии и по оценке экспертного совета. Экспертная комиссия будет оценивать номинантов по ряду ключевых критериев – это инновации, эффективность, общественное признание, социальная ответственность, качество, а также по специальным критериям в зависимости от номинации.

Финал и награждение победителей состоится в Москве в июне 2025 года.

В прошлом году победителем национальной премии в области товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшая одежда и аксессуары» стал нижегородский производитель школьной формы ООО «Гамма – Текстиль».

Напомним, в Нижегородской области действует кластер производителей детских товаров. В него вошло более 80 изготовителей одежды, мебели, специализированных средств гигиены и другой продукции для детей. Участие в кластере позволяет предприятиям получать дополнительную поддержку на региональном и федеральном уровнях.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.