Нижегородцы приглашаются для участия в первом форуме молодежного технологического предпринимательства "Активация" Афиша

Нижегородские студенты, аспиранты и молодые предприниматели приглашаются для участия в первом форуме молодежного технологического предпринимательства «Активация» (18+). Он пройдет 27 мая в 15.00 в технопарке «Анкудиновка». Мероприятие организует технопарк «Анкудиновка» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что развитие студенческих стартапов и малых технологических компаний крайне важно для экономического роста и повышения конкурентоспособности региона.

«В Нижегородской области системную работу по оказанию мер поддержки этой категории бизнеса ведёт технопарк «Анкудиновка». Как региональный представитель Фонда содействия инновациям и «Сколково» технопарк помогает разработчикам привлекать финансирование. В прошлом году нижегородские проекты получили более 150 миллионов рублей по линии ФСИ и более 22 миллионов рублей в виде микрогрантов от «Сколково». В этом году мы впервые организуем форум «Активация», где молодые ученые смогут узнать об условиях создания технологического бизнеса и ознакомиться с инструментами, необходимыми для реализации их идей», – отметил Максим Черкасов.

Он добавил, что на форуме «Активация» участники смогут присоединиться к практическим сессиям по созданию стартапов и обучающим сессиям по развитию профессиональных компетенций, ознакомиться с региональными и федеральными мерами поддержки инновационного бизнеса, узнать о лучших примерах развития инновационных проектов.

На мероприятии планируется выступление представителей министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, технопарка «Анкудиновка», ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ПАО «МТС», ПАО «Сбербанк России» и АНО «Школа 21 Нижний Новгород».

Эксперты проведут разбор лучших проектов участников форума с точки зрения инновационности и потенциала для развития. Чтобы подать заявку на разбор своего проекта, нужно в форме регистрации отметить «Да» в пункте «Хочу рассказать о своем проекте экспертам».

Принять участие в форуме «Активация» могут студенты, аспиранты и молодые ученые, представляющие образовательные учреждения Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 26 мая включительно на сайте форума.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.