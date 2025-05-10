Царский павильон откроет двери нижегородцам в "Ночь музеев" Афиша

Фото: пресс-служба ГЖД

Императорский железнодорожный павильон рядом с вокзалом Нижнего Новгорода примет посетителей 17 мая в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" (0+). Как сообщили в пресс-службе ГЖД, гостей будет встречать сотрудник железной дороги в историческом мундире. Атмосферу дополнит живая музыка: в зале зазвучат клавесин и арфа.

Царский павильон — объект культурного наследия регионального значения. Он сохранил свою первоначальную архитектуру с момента постройки, ни разу не подвергнувшись перестройке. Внутри можно увидеть подлинную обстановку конца XIX – начала XX века, а также работы нижегородских художников.

Здание возвели специально для приема императора и его семьи на станции Нижний Новгород. Решение о его строительстве приняли в 1886 году, а уже летом 1894 года павильон был готов к приему высокопоставленных гостей.

В 1896 году именно здесь встречали императора Николая II, прибывшего на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Во второй раз его принимали в этом же павильоне в 1913 году, когда в стране отмечалось 300-летие династии Романовых.

Павильон выполнен в стиле академической эклектики с элементами барокко и рококо. Наружный и внутренний декор здания отличается богатством и изяществом: стены кабинета императрицы были обтянуты шелком, главный вход украшен металлическим навесом, а по боковым фасадам проложен парапет с ажурными решетками из оцинкованного железа. Потолки и стены залов украшены лепниной в ренессансной стилистике.

Напомним, к "Ночи музеев" в этом году также присоединится Музей истории ГЖД.

Ранее стало известно, что в рамках нижегородской "Ночи музеев" пройдет более 400 мероприятий.