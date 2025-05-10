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Общество

ГАИ могут дать полномочия по аннулированию водительских прав по медпоказаниям

15 мая 2025 10:00  [56] Общество
ГАИ могут дать полномочия по аннулированию водительских прав по медпоказаниям

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит Госавтоинспекции аннулировать водительские права на основании медицинских показаний. Документ уже прошёл первое чтение. Если законопроект примут, права могут быть отозваны при обнаружении заболеваний, угрожающих безопасности, или при непрохождении медкомиссии в срок.

На дополнительное обследование дадут три месяца. Если гражданин сядет за руль без прав, ему грозит штраф и эвакуация автомобиля. Среди показаний к отзыву прав — ухудшение зрения, проблемы с сердцем, шизофрения, невротические заболевания и приём определённых препаратов.

После лечения права можно восстановить, но медицинская справка будет переведена в электронный формат. Поправки могут вступить в силу 1 марта 2026 года.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом "360" заявил, что считает инициативу скорее полезной. Эксперт подчеркнул, что некоторые заболевания действительно опасны за рулём, например, эпилепсия. После лечения водитель может вернуться за руль - закон даёт на это 1–3 года. В это время он может пользоваться общественным транспортом.

Также он отметил, что сокращение периода между заменами водительских прав до менее чем десяти лет — не лучшее решение.

"Я против этого. Десять лет — оптимальный срок. Если со здоровьем что-то случится, болезнь можно будет выявить. Если же срок сократится до пяти лет, заболевание может проявиться, а затем исчезнуть", — пояснил юрист.

Ещё одна проблема, по мнению Славнова, — очереди на замену водительских прав. В такой ситуации может увеличиться коррупционная составляющая, а на рынке могут появиться мошенники.

Автоэксперт Александр Гусаров прокомментировал, что ему непонятен смысл данного законопроекта. Так, некоторые заболевания можно компенсировать современными методами лечения, например, проблемы со зрением - очками.

Он также выразил сомнения в отношении рисков, связанных с потерей сознания за рулём. По его мнению, эпилептикам нельзя выдавать права, и эти действующие ограничения оправданы. А вот от сердечного приступа никто не застрахован.

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Теги:
Автомобили ГАИ Медицина и здоровье
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