Свыше 9 млн россиян проголосовали за территории для благоустройства Общество

Более 9 миллионов жителей страны уже приняли участие в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Программа, стартовавшая в 2019 году, охватывает все регионы России — от западных границ до Дальнего Востока. За годы реализации было преобразовано свыше 72 тысяч общественных пространств и дворов, сделав города и поселки более уютными и современными.

В этом году голосование вновь проходит в цифровом формате. Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Кроме того, на местах работают волонтеры, которые помогают жителям сделать выбор.

Марат Хуснуллин отметил, что высокая активность граждан — это важный показатель заинтересованности людей в развитии своих населенных пунктов.

"Это яркое свидетельство активной гражданской позиции наших граждан и доказательство того, что людям важно, в каком городе или поселке они живут. Преображение общественных пространств делает наши населенные пункты более современными и удобными для жизни. Появляются новые места для отдыха и общения, развивается местный бизнес, появляются дополнительные рабочие места, растет привлекательность региона для туристов", — подчеркнул вице-премьер.

Голосование продолжится до 12 июня. Каждый житель Нижегородской области может повлиять на то, каким станет его город или поселок в ближайшем будущем.

Напомним, с 2025 года в России стартовал масштабный национальный проект "Инфраструктура для жизни". Его задача — создание современной и качественной инфраструктуры, ориентированной на потребности людей.

В рамках нацпроекта реализуется 11 федеральных инициатив, охватывающих направления, ранее включённые в такие программы, как "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также государственные программы: "Формирование комфортной городской среды", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Жилье", "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Новый ритм строительства", "Центральный транспортный узел", "Безопасность дорожного движения", "Региональные дороги", "Федеральные трассы", "Развитие дорожного хозяйства" и "Общественный транспорт".