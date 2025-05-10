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Общество

Солнечная атака: как вспышка X2.7 влияет на Землю и организм человека

15 мая 2025 13:47  [100] Общество
Солнечная атака: как вспышка X2.7 влияет на Землю и организм человека

Фото: ИКИ РАН

Специалисты отметили на Солнце самую мощную вспышку этого года, которая относится к классу X. Это уже второй подобный случай за последние шесть недель, но на этот раз её сила достигла X2.7. Что означают такие астрономические явления и как они воздействуют на организм человека?

Вспышки — это мощные выбросы энергии в солнечной атмосфере из-за перестройки магнитных линий в активных областях, связанных с солнечными пятнами. Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки класса X вызывают сильные геомагнитные бури, сбои в радиосвязи и GPS. Кроме того, мощные вспышки могут даже привести к разрушению спутников из-за увеличения плотности атмосферы - таких примеров уже несколько десятков.

Астрофизик Владимир Коваль в интервью для телеканала "360" отметил, что мощные потоки заряженных частиц, исходящие от Солнца (так называемый солнечный ветер), могут влиять на магнитное поле Земли. Если его интенсивность достигает критических значений, он может прорвать магнитосферу, что приводит к геомагнитным бурям и полярным сияниям, которые иногда можно наблюдать даже в южных регионах.

Особенно уязвимы к воздействию геомагнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, аритмия и ишемическая болезнь. Пожилые люди также подвержены риску из-за возрастных изменений в организме и снижения его адаптивных возможностей.

Люди с неврологическими и психическими расстройствами, мигренями, тревожностью и другими состояниями также могут испытывать ухудшение самочувствия. У метеочувствительных людей могут усиливаться головные боли, головокружение и слабость.

Врач общей практики Роман Фишкин предупредил, что во время геомагнитных бурь увеличивается вероятность гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Это связано со спазмами сосудов и скачками артериального давления.

Геомагнитные бури также могут влиять на работу эпифиза, что может приводить к бессоннице или, наоборот, к повышенной сонливости. Также наблюдаются изменения в уровне тревожности и раздражительности из-за нарушения выработки серотонина и мелатонина. Концентрация внимания и память могут снижаться, а человек становится рассеянным.

Симптомы ухудшения самочувствия обычно появляются за один-два дня до начала бури. Это связано с приходом солнечного ветра, который влияет на геомагнитную активность. После окончания бури состояние человека обычно нормализуется в течение одного-трёх дней.

Для минимизации негативных последствий рекомендуется контролировать артериальное давление, избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок. Также важно принимать назначенные врачом препараты и следить за прогнозами геомагнитной активности.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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